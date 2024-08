Toscani: Antoniozzi (Fdi), 'vergognosi haters, spero guarisca e prego per lui'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Credo anche io di avere attaccato Oliviero Toscani e mi auguro di poterlo fare ancora, ma gli haters schifosi che sui social esprimono contentezza per la sua malattia mi fanno rabbrividire. Non mi interessa catalogarli di destra, di centro o di sinistra: sono stupid...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Credo anche io di avere attaccato Oliviero Toscani e mi auguro di poterlo fare ancora, ma gli haters schifosi che sui social esprimono contentezza per la sua malattia mi fanno rabbrividire. Non mi interessa catalogarli di destra, di centro o di sinistra: sono stupidi idioti senza alcun senso umano. Ovviamente tantissimi altri hanno espresso solidarietà a Toscani e li ringrazio ma ho letto commenti sparpagliati di gente che scriveva: 'Ben gli sta', 'Paga per quello che ha detto quando è morto Berlusconi' e sono rimasto turbato". Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

"E' accaduto con Berlusconi, Napolitano, Michela Murgia. E' accaduto con la senatrice Segre (fortunatamente in vita e spero per altri cento anni). Proprio non si riesce a capire la differenza fra un attacco politico, legittimo, forte e il rispetto dinanzi a una malattia. Toscani è un grandissimo artista che spesso ha detto colossali sciocchezze: io prego il Signore che la terapia sperimentale faccia effetto e che possa dirne altre ma sono nauseato da questi odiatori impuniti", conclude il parlamentare di Fratelli d'Italia.