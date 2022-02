Tostapane elettrico: i migliori modelli online

Il tostapane è l'elemento adatto per preparare toast, bruschette, ma anche altri alimenti in modo rapido grazie alle tante offerte e ai modelli online.

Quando si ha fretta non sempre si ha voglia di preparare la cena di ritorno dal lavoro e proprio per questo moltissime persone consumano un toast a merenda o a cena. Per poterlo preparare nel modo migliore, si ha bisogno di uno strumento come il tostapane elettrico di cui si trovano tantissimi modelli ognuno con le sue caratteristiche. Ecco i modelli migliori e le offerte online.

Tostapane elettrico

È uno degli elettrodomestici più comuni e usati nelle cucine. Il tostapane elettrico è un prodotto compatto e piccolo, di ridotte dimensioni, non particolarmente ingombrante da posizionare ovunque in casa dal momento che non occupa troppo spazio. Un elettrodomestico versatile con cui preparare sia toast al prosciutto e formaggio, ma anche bruschette.

Un prodotto molto pratico dal momento che, in poco tempo, permette di preparare un pasto e saziarsi. Per essere tostato, il pane o il toast è messo in appositi alloggiamenti. Sono diverse le caratteristiche che deve avere questo prodotto per agevolare il tutto, compreso l’impugnatura termoisolante delle pinze.

Alcuni modelli sono dotati di timer in modo da scegliere tra diversi tipi di tostatura, a seconda che si voglia un toast più croccante o morbido, ma in quel caso dipende dai gusti di ognuno. Si trovano anche con spegnimento automatico, piedini antiscivolo in modo che no scivoli o griglie per scaldare e scongelare.

Ovviamente scegliere il tostapane elettrico dipende anche dalle esigenze e dalle abitudini di ognuno. Se si ha intenzione di usarlo spesso, magari per la colazione, lo spuntino del pomeriggio o la cena, è meglio puntare su dei modelli di qualità. In ogni caso, bisogna tenere in conto alcune specifiche, come le piastre, la potenza, ecc.

Tostapane elettrico: modelli

In commercio sono vari i modelli di tostapane elettrico che si differenziano in base a una serie di caratteristiche e funzioni utili. tra i vari modelli vi è il tostapane verticale che ha una struttura a parallelepipedo che prevede un inserimento in verticale delle fette di pane da tostare. Un modello particolarmente adatto per chi vuole tostare fette di pane singole per poi assemblarle nel sandwich.

Adatto anche come tostiera grazie al modello dotato di pinze oppure acquistarle, se disponibili, in separata sede. Il tostapane elettrico orizzontale, chiamato anche tostiera o piastra per toast, ha le piastre e si usa, non solo per tostare il pane, ma anche per riscaldare panini, verdure grigliate, sandwich.

Alcuni modelli prevedono di inserire due fette di pane alla volta, mentre altri quattro alla volta in modo da soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. I modelli di tostapane elettrico hanno sia vani paralleli, quindi uno accanto all’altro, ma anche adiacenti, uno dietro l’altro. Cambiano anche in base ai materiali che possono essere in plastica o metallo.

Ci sono poi delle funzioni aggiuntive che lo rendono più facile e versatile da applicare. Alcuni modelli di tostapane elettrico hanno la funzione di scongelamento oppure l’espulsione automatica della fetta in modo da rendere più semplice e facile l’utilizzo. Diverse le marche di qualità: da De’Longhi a Smeg sino a moltissime altre.

Tostapane elettrico Amazon

Per preparare un toast o anche per altri alimenti, su Amazon si trovano diversi modelli di tostapane elettrico approfittando di varie promozioni. Non appena si clicca sull’immagine si possono visualizzare le caratteristiche di questo prodotto. La classifica propone i migliori modelli a ottimo prezzo che sono tra i più apprezzati e recensiti dagli utenti.

1)Philips Day Colelction

Un modello di tostapane dalle 8 impostazioni con griglia scaldabrioche integrata. Un modello dal design compatto che non ha solo la funzione di scaldare i toast, ma anche le brioche per una colazione completa per tutti i gusti. Ha varie funzioni, tra cui quella di scaldare, tostare e anche scongelare. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Smeg tostapane

Un modello in acciaio inossidabile a due scomparti dallo stile retrò degli anni Cinquanta. Un tostapane a due fette con espulsione in automatico dopo la tostatura, con piedini antiscivolo e vassoio raccogli briciole. Ha varie funzioni,t ra cui scongelamento. In vendita con l’11% di sconto.

3)De’Longhi CTLAP2203

Un tostapane con pinze che permette di controllare e impostare i vari livelli di tostatura. Ha diverse fnzioni, tra cui riscalda, congela, ecc. Dotato di un indicatore luminoso per diverse funzioni e un cassettino raccogli briciole, oltre a piedini antiscivolo. Un modello in plastica in vari colori: rosso, bianco, giallo, verde, beige, ecc. In vendita con lo sconto del 32%. Un prodotto Amazon’s Choice.