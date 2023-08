Toti: FI ha una grande responsabilità lasciata da Berlusconi

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Il Centrodestra ha perso sicuramente il suo fondatore e uno dei leader trainanti e anche uno dei punti di equilibrio, è piuttosto noto che non sempre ho avuto una sintonia di opinioni con il Presidente Berlusconi, ma la mia vita accanto a lui è stata assai lunga e credo che i meriti dell’uomo siano assolutamente superiori ai eventuali errori che abbia commesso le cose su cui alcuni di noi non sono stati in accordo” Così il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha risposto alla domanda sul futuro del centrodestra. “Come cambierà è veramente difficile, è qualcosa più da aruspice che non da politico. Io credo che vi sia in questo Paese la necessità di un centro moderato, popolare, liberale che sia in qualche modo e sprone al dialogo anche per gli amici di centrodestra che si riconoscono in culture diverse da quella popolare, liberale e riformista in cui mi riconosco- ha aggiunto. Certamente una grande responsabilità oggi risiede nella classe dirigente di Forza Italia che ha ereditato quello che è stato il contenitore fondato da Silvio Berlusconi. Non credo possa essere sufficiente a riunire quella che è stata una diaspora lunga dei moderati che nell’ultimi 7-8 anni si sono più divisi che non uniti. Io sono sempre stato per la semplificazione della politica. Se qualcuno oggi, tra i grandi partiti dello schieramento che si rifanno al Partito Popolare o tra le personalità politiche che si rifanno a quel nome avvierà una vera fase costituente, cosa che forse auspicava lo stesso Silvio Berlusconi in una delle ultime interviste, quel partito repubblicano che riunisse tutte le anime che si erano in qualche modo frammentate, segmentate nel corso degli ultimi 6-7 anni a partire dal 2010-2011.

In poi, certamente, cercheremo di dare il nostro contributo. Se qualcuno oggi pensasse di bastare a se stesso per riunire quell’area, credo che farebbe un errore esiziale per il sistema politico italiano e anche per se stesso”. Ha concluso Toti