Toti, l'avvocato: presenteremo ricorso al tribunale del Riesame

Genova, 14 giu. (askanews) – L’avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attualmente sospeso, presenterà ricorso al Riesame dopo la decisione del gip di Genova Paola Faggioni di rigettare l’istanza di revoca degli arresti domiciliari nei confronti del governatore ligure. Lo ha annunciato lo stesso Savi, incontrando i cronisti questo pomeriggio davanti al Palazzo di Giustizia di Genova.

“La decisione – ha spiegato il legale – era attesa per come erano state assunte le decisioni precedenti e per le anticipazioni di stampa che ho letto in questi giorni e che sembravano spingere in quella direzione. Il contenuto dell’ordinanza si , almeno dal mio punto di vista, ad essere impugnato. Andremo al Riesame perché ci sono alcune cose che non son state prese in considerazione, alcune contraddizioni ed un’impostazione di fondo della concezione di pericolosità che porterebbe a ritenere che fintanto che uno fa politica è pericoloso. Sono tutte cose – ha concluso Savi – che riproporremo al tribunale del Riesame”.

Le tempistiche? “Un mesetto forse”, ha precisato il legale.