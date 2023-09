Toti, 'Liguria si consolida come punto riferimento per settore'

Toti, 'Liguria si consolida come punto riferimento per settore'

Genova, 5 set. (Adnkronos) - "Così come il buon vino, anche il Salone nautico migliora di anno in anno. Ogni edizione, infatti, presenta nuove sfaccettature sempre più soddisfacenti, a partire dalla fiera della nautica, la componente principale e più importante, che ovviame...

Genova, 5 set. (Adnkronos) – "Così come il buon vino, anche il Salone nautico migliora di anno in anno. Ogni edizione, infatti, presenta nuove sfaccettature sempre più soddisfacenti, a partire dalla fiera della nautica, la componente principale e più importante, che ovviamente è centrale per il salone. A portare soddisfazione anche il fatto che la Liguria si stia consolidando sempre di più come luogo di produzione, di refitting, di consegna, di stazionamento e di transito della nautica da diporto che passa nel Mediterraneo, dai grandi yacht fino alla nautica più piccola". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltosi a Palazzo del Principe a Genova.

"La regione Liguria oggi ospita il miglio blu e i cantieri più blasonati in Italia – ha aggiunto Toti – che guidano il mercato nel mondo. Questi stessi cantieri rappresentano un’eccellenza del refitting ed una rete straordinaria in continuo aumento, basti pensare all'investimento sul porto di Rapallo, su quello di Ventimiglia e infine, quello di Bordighera, su cui si lavorerà presto. Rappresentiamo un pezzo importante del mondo della nautica della Blue Economy che si integra perfettamente al nostro turismo sempre in crescita".

"Il Salone nautico – tiene a sottolineare il governatore – prende forma seguendo la penna di Renzo Piano: l’allagamento dei canali, le imbarcazioni lì ormeggiate in esposizione, il parco di Piazzale Kennedy sono simboli di una Genova che è cambiata e continua a cambiare. Nonostante in passato avessero pensato di abbandonare la città ligure per andare in città più grandi come Cannes o Francoforte, il Salone nautico di Genova è tornato ad essere il secondo al mondo e punta a diventare il primo".