Toto Cutugno è morto a 80 anni, la sua esibizione con Jovanotti

Milano, 22 ago. (askanews) – “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno ci lascia Toto Cutugno uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”. E’ questo l’annuncio ufficiale delle casa discografica Carosello Records ed Edizioni Curci. La scomparsa a Milano dopo una lunga malattia.

Lo rivediamo in questa esibizione con Jovanotti a Roccella Ionica nell’agosto del 2019 dove in occasione del Jova Beach Party ha eseguito in duetto il suo celebre brano “L’Italiano”.