Forza Italia avrà il ministero della Giustizia. Risolto il totoministri che ha tenuto in una fase di stallo la formazione del nuovo governo. Berlusconi ha annunciato di aver avuto il sì dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Totoministri, arriva il sì della Meloni a Berlusconi: Forza Italia avrà il ministero della Giustizia

Dopo vari no come risposta, Berlusconi non si è arreso ed ha continuato la sua battaglia per ottenere alcuni “ministeri di punta“, tra questi il ministero della Giustizia. Licia Ronzulli non sarà ministro e questo è dispiaciuto molto al leader degli azzurri dopo aver detto che un dire no alla Ronzulli era come dire no a Berlusoni. Ma una battaglia, il leader di Forza Italia, alla fine l’ha vinta. Il suo nome è Maria Elisabetta Casellati al ministero della Giustizia.

La Casellati era già presidentessa del Senato della Repubblica.

Gli altri ministeri

Silvio Berlusconi ha poi fatto altri nomi per altri ministeri. Come si legge sull’Adnkronos, il Cavaliere avrebbe affermato: “Tajani agli Esteri e anche vicepresidente del Consiglio dei ministri, Saccani all’Università, Bernini alla Pubblica Amministrazione, Gilberto Pichetto Fratin al ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica“. A chi gli chiede di Carlo Nordio, nome che Giorgia Meloni aveva dato per certo alla Giustizia vista la sua carriera, Berlusconi ha risposto: “Nordio lo incontro per conoscerlo, darà il suo contributo alla riforma della giustizia“.