Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero guardato insieme la partita durante la notte trascorsa insieme al Circeo.

La conduttrice Carolina Rey ha confessato a L’Estate in diretta di aver sentito Totti e Noemi Bocchi parlare della Roma mentre si trovavano nella casa di lei al Circeo.

Carolina Rey: la confessione su Totti e Noemi

La conduttrice Carolina Rey ha fatto una confessione inaspettata sul conto di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che nei giorni scorsi avrebbero trascorso del tempo insieme nella villa di lei al Circeo.

Secondo la conduttrice – i cui genitori alloggerebbero nell’appartamento accanto a quello affittato da Noemi Bocchi – la donna e Francesco Totti avrebbero guardato la partita insieme e lei stessa li avrebbe sentiti parlare della Roma. Del resto sembra che Noemi Bocchi sia appassionata di sport e in particolare di calcio (passione che invece l’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, non sembrava in alcun modo condividere).

“Mi dispiace tanto raccontarlo, ma gli autori mi hanno convinto.

L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma”, ha dichiarato Carolina Rey, e ancora: “Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. Io ero lì perché il mio bimbo sta lì con i nonni e io sto facendo un po’ la spola… il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso”.

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno facendo di tutto per mantenere il massimo riserbo sulla loro rottura e sembra che abbiano stretto un patto affinché l’ex calciatore e la Bocchi non escano allo scoperto fino a quando non venga ufficializzata la separazione.