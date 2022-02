Totti a cena con Ilary e i figli, la crisi smentita sui social

Roma, 23 feb. (askanews) – Dopo che i social degli italiani sono esplosi in commenti pieni di affetto per scongiurare la presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rivelazione di Dagospia, in serata per mettere a tacere la ridda di voci e pettegolezzi – che riguarderebbero un ipotetico tradimento dell’ex calciatore – la showgirl posta su Instagram le immagini di una cena con figli e marito in un ristorante vicino al Quirinale.

A sua volta Totti interviene con una storia sullo stesso social con dichiarazioni in video molto chiare registrate fuori dal locale:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia”

“Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news – ha aggiunto, sbottando – E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”.

Crisi scongiurata, almeno si spera. Ed è per tutelare i figli – Cristian, Chanel e Isabel – che Totti, da padre ancor prima che da marito, si è esposto in prima persona.

“Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose e vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati”, ha sottolineato il “Pupone”.

(fonte immagini Instagram)