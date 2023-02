Francesco Totti assente ai funerali di Costanzo: il messaggio

Francesco Totti era legato da un’importante amicizia al conduttore Maurizio Costanzo, scomparso nei giorni scorsi a 84 anni.

Nonostante questo l’ex calciatore non sarà presente ai funerali.

Francesco Totti assente ai funerali di Costanzo

Francesco Totti si è recato alla camera ardente allestita in onore di Maurizio Costanzo il 25 febbraio, ma non sarà presente ai funerali organizzati per il conduttore alla Chiesa degli Artisti a Roma il 27 febbraio. L’ex calciatore sarebbe infatti partito con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, e insieme ai figli per una settimana bianca a Madonna di Campiglio.

Nelle scorse ore Totti, che sarebbe stato considerato da Costanzo come uno di famiglia, ha scritto in onore del conduttore un messaggio sui social: “Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie”.

Secondo indiscrezioni sarebbe stato uno dei primi a far visita alla famiglia del celebre volto tv alla Clinica Padeia di Roma dopo che Costanzo è scomparso.

Le condizioni di salute e la morte

Le condizioni di salute di Maurizio Costanzo si sarebbero aggravate in pochi giorni e in maniera del tutto inaspettata.

Il conduttore era già ricoverato in una clinica privata da circa una settimana quando le sue condizioni hanno avuto un tracollo. La moglie Maria De Filippi al momento non ha rilasciato dichiarazioni.