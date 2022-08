Totti sceglie la regina degli avvocati, la De Pace: Ilary risponde "a tono", sfoderando un altro nome illustre. La battaglia si preannuncia dura.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra ormai destinata a non lasciare neanche un bel ricordo. Stando ad alcune indiscrezioni dell’ultima ora, il Capitano avrebbe assunto un nuovo avvocato, ovvero Annamaria Bernardini De Pace. La conduttrice, dal canto suo, non si sarebbe fatta trovare impreparata, arruolando il delfino della principessa del foro.

Totti e Ilary: è guerra con gli avvocati

L’estate sta finendo e Francesco Totti e Ilary Blasi stanno affilando le armi. Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, l’ex calciatore della Roma avrebbe assunto un altro avvocato, considerato il top in materia di matrimoni finiti. Stiamo parlando di Annamaria Bernardini De Pace, che andrà ad affiancare l’altro suo legale di fiducia, Antonio Conte. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, davanti alla scelta dell’ex marito, non si è fatta trovare impreparata e ha arruolato Alessandro Simeone.

Quest’ultimo, non a caso, ha appreso il mestiere proprio dalla De Pace.

Una guerra senza esclusione di colpi

La separazione tra Totti e Ilary si preannuncia tutt’altro che pacifica. Gli avvocati, stando a quanto sostiene Chi, si sono già incontrati. I legali di Francesco hanno chiesto che i tre figli restino a vivere nella mega villa all’Eur. Qui, l’ex calciatore e la conduttrice, andranno ad abitare a periodi alterni, in base alle tempistiche che stabilirà il giudice.

Così facendo, i pargoli non dovrebbero subire alcun trauma, visto che l’ambiente domestico resterà sempre lo stesso. Saranno i genitori, com’è giusto che sia, a fare sacrifici. L’accordo, inoltre, chiede agli ex coniugi di impegnarsi affinché vengano bloccate notizie sul loro conto. “Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono“, scrive la rivista di Alfonso Signorini.

Ilary Blasi promette una battaglia all’ultimo sangue

Anche se gli avvocati stanno facendo di tutto per trovare un accordo valido per entrambe le parti, sembra che Ilary non sia affatto disposta a chiudere bene il suo matrimonio. Pare, infatti, che la Blasi sia infuriata per come si è comportato l’ex marito dopo l’annuncio della separazione. Per questo motivo sarebbe disposta ad affrontare una vera e propria battaglia all’ultimo sangue.