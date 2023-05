Totti-Blasi, la sorella di Ilary manda un decreto ingiuntivo a Francesco

Continua la battaglia tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questa volta è scesa in campo la sorella della conduttrice, che ha mandato un decreto ingiuntivo al Capitano per la sua Totti Soccer School.

Totti: la sorella della Blasi gli manda un decreto ingiuntivo

Stando a quanto riferisce La Repubblica Roma, dopo le notizie dello sfratto della Asd Longarina – società riconducibile a Silvia Blasi, sorella di Ilary – la situazione tra la famiglia di Francesco Totti e quella dell’ex moglie sarebbe ulteriormente peggiorata. Pare che la sorella della conduttrice abbia mandato un decreto ingiuntivo all’ex cognato.

Totti-Blasi: la battaglia continua

Se Totti ha sfrattato la Asd Longarina dai suoi campi da calcio, la sorella della Blasi gli ha inviato un decreto ingiuntivo alla scuola di calcio di proprietà di Francesco, la Totti Soccer School. Stando a quanto sostiene la familiare di Ilary, l’ex cognato non avrebbe pagato i debiti, di circa 50 mila euro.

Dallo sfratto al decreto ingiuntivo

Lo sfratto chiesto da Totti alla Longarina dovrebbe essere eseguito entro il 30 giugno 2023. E’ in questo giorno, infatti, che l’ufficiale giudiziario si presenterà in loco per intimare alla famiglia della Blasi di lasciare la struttura. Come si risolverà la faccenda? Staremo a vedere, magari il decreto ingiuntivo ritarderà o risolverà in altro modo la questione.