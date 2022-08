Totti di nuovo sotto la casa di Noemi: “Ha trascorso lì la notte”

Per la seconda volta Francesco Totti è stato avvistato sotto la casa di Noemi Bocchi.

Francesco Totti sarebbe stato avvistato di nuovo sotto la casa di Noemi Bocchi e intanto si vocifera che tra lui e Ilary ci sia stato il gelo a Sabaudia.

Totti sotto la casa di Noemi

A poche settimane dall’annuncio di separazione tra lui e Ilary Blasi, Francesco Totti è stato avvistato per la seconda volta sotto la casa di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

Nel frattempo sono circolate indiscrezioni riguardanti l’incontro che lui e l’ex moglie avrebbero avuto a Sabaudia, dove si sarebbero rivolti a malapena un cenno di saluto e si sarebbero scambiati le chiavi della casa.

Entrambi si sono chiusi nel massimo riserbo dopo l’annuncio d’addio, ma secondo indiscrezioni Ilary Blasi andrà presto in tv per raccontare alcuni retroscena legati alla separazione dal marito, con cui è stata insieme per 20 anni.

I figli

I figli della coppia hanno trascorso l’ultimo periodo in vacanza insieme alla madre (prima in Tanzania e poi a Sabaudia). Secondo indiscrezioni i tre figli della coppia resteranno a vivere con Ilary nella casa che lei aveva acquistato con Totti all’Eur, e dove sono cresciuti. Totti intanto sarebbe alla ricerca di un nuovo appartamento in compagnia della stessa Noemi, che a sua volta ha avuto due figli insieme al suo ex marito.