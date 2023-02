Totti difende l'amore per Noemi: il gesto via social

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno trascorendo qualche giono in totale relax a Venezia e, nelle ultime ore, l’ex calciatore ha fatto un gesto via social che non ha mancato di divertire la sua compagna.

Totti e Noemi: il gesto via social

Da mesi la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti e, nelle ultime ore, l’ex calciatore ha fatto un gesto via social indirizzato contro la sua platea social. A postare il video sui suoi canali social è stata la compagna dell’ex calciatore, che ha riso difronte al gesto fatto dal suo compagno. Totti ha usato un oggetto a forma di mano con il dito medio alzato e lo ha mostrato ai suoi follower ridendo.

Forse in questo modo l’ex calciatore ha voluto replicare contro l’enorme ondata di polemiche e di gossip che lo hanno travolto a seguito della sua rottura con Ilary Blasi.

Intanto sembra che la sua storia con Noemi proceda a gonfie vele: i due si sono mostrati durante il loro soggiorno romantico a Venezia e sui social la flower designer si è più volte rivolta all’ex Capitano chiamandolo “amore”.

Secondo i rumor in circolazione i due potrebbero annunciare presto l’arrivo di un figlio, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. La coppia è partita per Venezia a San Valentino e intanto i tre figli dell’ex calciatore sono rimasti in compagnia della madre, Ilary Blasi, che da alcuni mesi a questa parte fa coppia fissa con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.