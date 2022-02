Totti e Blasi in crisi: secondo i beninformati "mamma Fiorella" è contenta perché "ha sempre detestato Ilary".

Nonostante la smentita di Francesco Totti, le voci su una crisi in corso con Ilary Blasi continuano a circolare. Roberto D’Agostino, colui che per primo ha lanciato la notizia, ha aggiunto altri dettagli alla presunta rottura, tirando in ballo anche la suocera.

Totti e Blasi in crisi: c’entra la suocera?

Francesco Totti ha smentito il divorzio con Ilary Blasi, ma sembra che le sue parole siano servite a poco. Anche se i due sono stati a cena insieme, con tanto di tag e paparazzi fuori dal locale a chiedere un bacio, il chiacchiericcio continua a vederli lontani come non mai. Qualcuno ha addirittura parlato di “domicilio separato“, con l’ex calciatore che si rifugia a Casal Palocco e la conduttrice che continua a regnare sulla mega villa all’Eur.

Nelle ultime ore, come se non bastasse, Roberto D’Agostino ha aggiunto qualche altro dettaglio alla presunta rottura. Sembra che a gioire della separazione tra Totti e la Blasi sia stata soprattutto “mamma Fiorella“. Su Dagospia si legge:

“Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: ‘Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”.

Il presunto flirt di Totti con tale Noemi

D’Agostino non si è limitato a parlare della suocera, ma ha tirato in ballo anche il presunto flirt di Francesco con Noemi. Pare che la tresca sia iniziata un anno fa, quando Alex Nuccitelli, ex di Antonella Mosetti e padre della figlia Asia, ha presentato la donna al Pupone. Su Dagospia si legge:

“Uno con le mani in pasta dappertutto, che organizza feste, eventi, cene a cui partecipavano (e partecipano anche oggi) i calciatori della Roma (destinazione preferita il ristorante ‘Le Gru’ a Ponte Milvio). Fu lui, ad esempio, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti nel lontano 2001. Ed è stato sempre il prezzemolino Nuccetelli ad aver messo in contatto il ‘Pupone’ con Noemi Bocchi, attraverso uno dei suoi eventi, quelli in cui calciatori e vip possono chiacchierare amabilmente con attrici, modelle, bonazze varie”.

Tra una chiacchierata e l’altra, Totti avrebbe perso la testa per Noemi, tanto che lo scorso San Valentino le avrebbe fatto arrivare “13 rose rosse, una per ogni mese della loro conoscenza“.

Totti e Blasi: la smentita è un modo per depistare?

Al momento, il chiacchiericcio sulla crisi tra Totti e la Blasi continua imperterrito. La smentita di Francesco è servita a poco, anche perché qualcuno sostiene che sia stata solo una mossa per depistare paparazzi & Co. Per ora, quindi, non si hanno certezze. Tra l’altro, il prossimo 20 marzo Ilary debutterà con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, quindi sarà al centro dell’attenzione più che mai.