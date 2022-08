Totti e Blasi: lo striscione dei tifosi durante Lazio-Inter

Totti e Blasi sempre al centro della scena, lo striscione dei tifosi laziali all'Olimpico: "Bentornata a casa Ilary".

Nel corso della partita Lazio-Inter disputata all’Olimpico di Roma, è apparso in curva uno striscione dedicato a Ilary Blasi. Questa la dedica dei tifosi laziali all’ex moglie di Francesco Totti: “Bentornata Ilary”. I due nonostante non stiano più insieme, sono sempre al centro della scena.

Lo striscione, ovviamente ironico, è diventato subito virale nelle chat calcistiche e sui social network.

Totti e Blasi: la dedica dei tifosi laziali

Ironico lo striscione dei tifosi biancocelesti, che probabilmente non hanno dimenticato la foto di Ilary Blasi mentre indossava una maglia laziale. Un’immagine, quella, scattata prima delle nozze con Francesco Totti. Inoltre, non sono di certo un segreto le simpatie di alcuni famigliari della showgirl nei confronti della Lazio.

Come fa notare Leggo, sembra che i tifosi laziali, con tale striscione, abbiano invitato l’ex moglie di Francesco a fare “outing” dichiarando la sua vicinanza alla storica rivale della Roma. Solo congetture ovviamente, per quanto simpatiche.

Ecco la foto del divertente striscione sfoggiato dai laziali.

Ilary Blasi: le simpatie calcistiche della sua famiglia

All’inizio della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si diceva che tutta la famiglia di quest’ultima fosse tifosa della Lazio. Repubblica approfondisce la situazione, facendo notare come, per esempio, il papà della showgirl non abbia nascosto il suo amore verso la squadra. Del resto gli stessi laziali hanno sempre sperato che l’ex di Totti potesse provare anche lei simpatie verso la squadra.

Proprio per questo motivo, dopo la separazione tra i due, i tifosi laziali hanno voluto “omaggiare” la conduttrice dell’Isola dei famosi allo stadio Olimpico.