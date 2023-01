Totti e i Rolex venduti a Montecarlo, l'audio rubato: "Non so di chi c***o siano"

Totti e i Rolex venduti a Montecarlo, l'audio rubato: "Non so di chi c***o si...

Totti e i Rolex venduti a Montecarlo, l'audio rubato: "Non so di chi c***o si...

Totti e i Rolex venduti a Montecarlo, l'audio rubato: "Non so di chi c***o si...

I Rolex appartenuti a Francesco Totti sono tornati al centro dell’attenzione mediatica a causa di uno scoop di Dagospia e di un’intercettazione rubata allo stesso ex calciatore.

I Rolex venduti a Montecarlo

Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia gli orologi di Francesco Totti – finiti al centro di un caso mediatico a causa del presunto “furto” degli stessi da parte dell’ex moglie Ilary Blasi – sarebbero stati venduti anni fa a un noto gioielliere di Montecarlo che, nel 2020, li avrebbe rimessi in vendita. I Rolex in questione avrebbero alcune incisioni e dettagli personalizzati che li ricondurrebbero inequivocabilmente all’ex Capitano della Roma che però, in un’intercettazione rubata e mandata in onda a Non è l’Arena, smentirebbe la vicenda.

“Non so di chi c***o siano quegli orologi, chi si è mai venduto niente”, si sente dire all’ex Capitano nell’intercettazione rubata. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda.

Le accuse di Totti contro Ilary

Mentre Ilary Blasi sostiene di aver ricevuto in regalo alcuni orologi da parte dell’ex marito, l’ex Capitano della Roma ha pubblicamente accusato l’ex moglie di avergli sottratto i Rolex da una cassaforte presente nella loro villa all’Eur.

“Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi.

Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto…”, aveva dichiarato l’ex Capitano.