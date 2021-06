Totti e Ilary Blasi festeggiano 16 anni di matrimonio: i dettagli del romantico anniversario

Francesco Totti e la nota conduttrice Ilary Blasi hanno festeggiato a Roma, i 16 anni di matrimonio e il loro anniversario. Sono sposati dal 2005

La nota conduttrice Mediaset Ilary Blasi, reduce dalla recente esperienza appena terminata, che l’ha vista al timone del programma “L’Isola dei Famosi”, ha festeggiato insieme al marito Francesco Totti, il loro 16esimo anniversario di matrimonio, in compagnia dei tre figli, che sono di fatto il frutto di una solida e duratura storia d’amore.

Totti e Blasi, l’anniversario di matrimonio

Sono ormai trascorsi ben 16 anni, da quel lontano 19 giugno 2005, data in cui il calciatore Francesco Totti e la show girl Ilary Blasi convolavano a nozze presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Un evento che ai tempi, fu al centro di tutte le principali testate di gossip e che aveva scatenato la presenza all’esterno del luogo scelto per la cerimonia dei tantissimi tifosi di Totti.

Totti e Blasi: i dettagli del festeggiamento del 16esimo anniversario

Nella giornata di sabato 19 giugno 2021, in occasione della ricorrenza del 16esimo anniversario di matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la coppia si è concessa un elegante festeggiamento in compagnia dei tre splendidi figli Cristian, Chanel e Isabel.

Per il festeggiamento della speciale occasione, la coppia ha scelto una location del tutto particolare e inedita, si tratta del Violante Guerrieri Gonzaga a Roma.

Situata all’interno di Palazzo Taverna e più precisamente all’ultimo piano, tale location permette di godere di una vista mozzafiato ammirabile da una splendida terrazza, situata di fronte alla famosissima Cupola di San Pietro.

Totti e Blasi: gli scatti social in occasione del loro anniversario

Per rendere partecipi i propri fan, in occasione del loro 16esimo anniversario, Totti e Ilary hanno postato sui loro profili social ufficali, numerosi scatti, che li ritraggono più felici e innamorati che mai, nonostante siano trascorsi ormai 16 anni dalla data delle nozze.

Tra gli scatti e i video postati dalla Blasi, figura anche una bellissima foto di famiglia, che ritrae al tavolo seduti oltre ai due sposi, anche gli ormai adolescenti Cristian e Chanel, ma anche la piccola Isabel. Totti non ha mai nascosto la volontà di avere dalla Blasi anche un quarto figlio, anche se tuttavia, la show girl ha più volte ribadito nel tempo che tre è invece il numero perfetto.

Una romantica frase-dedica ha accompagnato la foto postata da Totti su Instagram, che in accompagnamento al romantico scatto ha scritto: “16 anni di noi”.