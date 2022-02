Totti e Ilary bloccati fuori dal ristorante: la richiesta del bacio dei fotografi è negata.

Nessun divorzio in vista tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore della Roma, dopo aver assistito in silenzio al chiacchiericcio, ha confezionato una smentita social con i fiocchi. In tutto ciò, i coniugi più amati dello showbiz sono stati bloccati dai fotografi fuori da un ristorante romano.

Ad una richiesta dei paparazzi, però, la risposta è stata negativa.

Totti e Ilary bloccati fuori dal ristorante

Francesco Totti è stato chiaro: è stanco di sentire fake news sul suo matrimonio con Ilary Blasi. Questo significa che non c’è nessun divorzio in ballo, né tantomento tresche con terze persone. La smentita è stata più o meno chiara, ma c’è una cosa che ha insospettito molte persone. L’ex calciatore, dopo aver assistito in silenzio al chiacchiericcio su di lui e la sua signora, ha pensato bene di smentire le voci fuori da un ristorante di Roma.

Non solo, sua moglie, nel condividere una Stories su Instagram, si è taggata nel locale, mostrando tutta la famiglia serena al banchetto. Per una coppia che da giorni e giorni è al centro dell’attenzione della cronaca rosa, la geolocalizzazione non può che essere un invito per i paparazzi. Non a caso, nel giro di pochissimo tempo dalla condivisione IG della Blasi, i fotografi hanno asseditato il ristorante.

La richiesta dei paparazzi e il rifiuto di Totti

Francesco è uscito dal locale romano tenendo in braccio la piccola Isabel, mentre Ilary abbracciata agli altri due figli. I paparazzi, neanche a dirlo, hanno fatto una chiara richiesta i coniugi Totti: bacio, bacio, bacio. La risposta del Pupone non si è fatta attendere:

“Sono 20 anni che ce li diamo”.

Niente bacio. La Blasi e suo marito sono rimasti bloccati fuori dal ristorante per circa 20 minuti, il tempo necessario a cercare di risalire in macchina e darsi alla fuga. Con il suo solito umorismo, l’ex calciatore, alla guida dell’auto, ha esclamato:

“Attenti, che non ho l’assicurazione, dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca“.

Nessun divorzio in vista

Se dovessimo basarci sulle dichiarazioni di Totti, tra lui e Ilary non c’è nessun divorzio in vista. Anzi, tra qualche giorno partiranno per la settimana bianca. Nonostante tutto, la smentita è apparsa un po’ fumosa. E’ soprattutto un dettaglio a far riflettere: quanto è credibile una persona che invoca la privacy con indosso una felpa con il suo codice fiscale stampato a caratteri cubitali?