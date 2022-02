Totti e Ilary hanno domicilio separato: l'indiscrezione cozza con la smentita di Francesco.

Anche se Francesco Totti ha smentito il divorzio da Ilary Blasi, il chiacchiericcio su una crisi di coppia non si è fermato. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i coniugi più amati di Roma stanno vivendo un periodo davvero particolare, tanto che hanno il domicilio separato.

Totti e Ilary: domicilio separato

“Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato“, ha tuonato Francesco Totti via social. Il riferimento, ovviamente, è al divorzio con Ilary Blasi. La coppia ha categoricamente smentito la rottura, mostrandosi a cena con i tre figli in un noto ristorante della Capitale. Nonostante tutto, il chiacchiericcio continua a sostenere una profonda crisi coniugale. Secondo il Corriere della Sera, Francesco e Ilary hanno addirittura deciso di avere il domicilio separato.

Totti a Casal Palocco e Ilary all’Eur

Stando all’indiscrezione, Totti lascerebbe spesso la casa che condivide con la famiglia all’Eur – un mega villone con 35 stanze – per rifugiarsi a Casal Palocco. E’ qui che viveva con i genitori prima di sposare la Blasi. E’ bene sottolineare che questa notizia non è stata confermata dai diretti interessati e che, al momento, si tratta di una semplice voce di corridoio. Pertanto, come tale va presa. D’altronde, Francesco è stato molto chiaro: ha dei figli che vanno tutelati, quindi stop alle “fake news“.

Il divorzio è davvero una “fake news”?

Analizzando in modo razionale la situazione, se dovessimo basarci sulla smentita di Totti, il divorzio con Ilary sarebbe soltanto fuffa. E’ altresì vero, però, che gli indizi su una presunta crisi di coppia ci sono, e non sono pochi: dalla mancanza di condivisioni social all’assenza degli auguri di Ilary per il compleanno del Pupone. Insomma, al momento, la certezza è una: i coniugi, come dimostra l’ultima cena al ristorante, trascorrono del tempo insieme.