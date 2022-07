Totti e Ilary la storia è davvero finita? Il patrimonio della coppia

Dopo le turbolenze vissute negli ultimi mesi, fra poche ore potrebbe arrivare l'annuncio sulla separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Ma Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno davvero separando? Secondo quanto riportato nella giornata di oggi da ‘Dagospia’ siamo ormai agli sgoccioli di una storia d’amore lunga 17 anni. L’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva dovrebbero annunciare ad ore la loro separazione consensuale con un comunicato stampa.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano? Il patrimonio della coppia

Se separazione dovesse essere, si parlerà, ovviamente, anche di aspetti più veniali oltre a quelli sentimentali. Da quanto si apprende, con il comunicato che è atteso per la serata, ci sarà la separazione consensuale della coppia più amata di Roma. La fine di un matrimonio porta con sè anche delle conseguenze sul patrimonio famigliare: vediamo come è strutturato l’impero economico della coppia.

Francesco Totti e il suo patrimonio: quanto ha guadagnato in carriera l’ex numero 10?

Lo storico numero 10 giallorosso deve molto del suo guadagno, ovviamente, agli anni in cui era un calciatore professionista, ricordiamo: venticinque stagioni con un unica maglia. In un quarto di secolo in cui il capitano ha incantato i tifosi romanisti, Totti ha potuto guadagnare ben 84,25 milioni di euro netti. A questi si aggiungono, poi, i frutti dei suoi investimenti fatti negli anni. In particolare, Francesco, ha fondato ben sette società, operanti quasi tutte nel settore immobiliare, controllate dalla holding Numberten Srl.

Questa compagnia vede oggi possedere un patrimonio di circa 7 milioni di euro. Totti, poi, detiene partecipazioni finanziare in altre società come l’Immobiliare Acilia, la Immobiliare Dieci e Longarina. In ultimo, non va dimenticata l’ultima attività a cui Totti ha iniziato a dedicarsi negli ultimi tempi: la società di consulenza sportiva CT10 Management, grazie alla quale Francesco spera di scoprire nuovi interessanti talenti da inserire nel mondo del calcio e perché no, proprio nella sua Roma.

Il patrimonio di Ilary Blasi

D’altro canto, invece, Ilary deve molti dei suoi guadagni alla televisione. Più difficile in questo caso stabilire i guadagni esatti della conduttrice, ma per alcuni lavori ci sono le cifre. Per condurre il Grande Fratello, ad esempio, si crede che la Blasi abbia guadagnato circa 25 mila euro a puntata (si parla di 650 mila euro a stagione). Non è stato confermato invece quale sia il suo cachet per l’Isola dei Famosi, ma alcune indiscrezioni presuppongono che la Blasi stia guadagnando circa 50 mila euro per ogni puntata. Altri guadagni sono poi quelli legati ai profili social della Blasi, che ad esempio su Instagram conta quasi 2 milioni di seguaci.