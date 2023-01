Totti e Ilary, la svolta nella separazione: "Arriva l'accordo tombale"

Negli ultimi mesi la storia della loro separazione ha riempito le prime pagine di tutti i giornali di gossip italiani, così come aveva fatto a suo tempo la loro bellissmia storia d’amore.

Il lungo sodalizio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunto al termine e tra i due si sono susseguiti diversi “dispetti“. Quel periodo, però, sembrerebbe essere ormai alle spalle: sta arrivando, infatti, “l’accordo tombale“.

Totti-Ilary, c’è l’accordo tombale: cosa è cambiato?

A dare notizia di queste novità è stato per prio il’ Messaggero‘ che ha fatto sapere come tra Francesco Totti e Ilary Blasi stia tornando il sereno.

Se di pace non si può ancora parlare, infatti, i due ex coniugi avrebbero almeno fatto un passo l’uno verso l’altro, decidendo di dare un freno alle scaramucce post-separazione. Il noto quotiano ha comunicato che i due romani starebbero viaggiando verso quello che è definito “l’accordo tombale“.

Che cos’è l’accordo tombale

In parole semplici, si può definire accordo tombale la decisione, presa da entrambi gli ex coniugi, di non ritornare davanti al giudice.

Totti e Ilary, infatti, starebbero per firmare una separazione consensuale. La volontà di entrambi, quindi, è di mettersi alle spalle quest’ultimo periodo difficile per potersi godere la vita al fianco dei nuovi rispettivi compagni.