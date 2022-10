Totti e Ilary vivono nella stessa casa ma “si scrivono su Whatsapp”

Francesco Totti e Ilary Blasi vivono nella stessa casa ma "si scrivono su Whatsapp" in attesa della prima udienza.

Francesco Totti e Ilary Blasi, stando a quanto sostengono i beninformati, sono tornati a vivere nella stessa casa ma si limitano a comunicare solo su Whatsapp. Questa sarà la situazione fino alla prima udienza in tribunale.

Totti e Ilary nella stessa casa: comunicano su Whatsapp

La prima udienza in tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi è fissata per venerdì 14 ottobre. Nel frattempo, stando a quanto sostiene il settimanale Di Più, gli ex coniugi vivono nella stessa casa, ovvero la mega villa dell’Eur. Ovviamente, si sono equamente divisi la dimora, per cui si incontrano il minimo indispensabile. Francesco occupa una porzione dell’abitazione, mentre Ilary l’altra. I tre figli, a quanto pare, sono gli unici che possono fare invasione di campo, muovendosi come meglio preferiscono.

Totti e Ilary separati in casa

Totti e Ilary non si parlano da tempo, ma si limitano a scambiarsi messaggini su Whatsapp per accordarsi su questioni pratiche inerenti i tre figli. Secondo i beninformati, Francesco e la Blasi non intendono né vedersi e né tantomeno rivolgersi la parola fino alla prima udienza in tribunale. Soltanto dopo gli accordi che stabilirà il giudice, forse, torneranno ad avere un rapporto civile.

La prima udienza stabilirà gli accordi tra Totti e Ilary

Nel corso della prima udienza in tribunale, Totti e Ilary dovrebbero arrivare ad un accordo anche per quel che riguarda le ormai famose borse e i Rolex. Francesco dovrebbe restituire Vuitton ed Hermes, mentre la Blasi dovrebbe rendergli i Rolex. Il giudice non si limiterà a questo, ma dovrà stabilire tutti i dettagli del divorzio.