Totti e l'antiriciclaggio, l'avvocato di Ilary Blasi: "Non sapeva niente"

Francesco Totti è finito al centro di una brutta vicenda di antiriciclaggio.

Visto il chiacchiericcio, l’avvocato di Ilary Blasi ha rotto il silenzio, chiarendo che la sua assistita è del tutto estranea a quanto sta accadendo.

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Francesco Totti. Questa volta non c’entra nulla il divorzio con Ilary Blasi, ma è colpa dell’antiriciclaggio. Il Capitano, stando a quanto sostengono i beninformati, ha investito parecchi soldi al Casinò e ha prestato una grossa somma di denaro ad un amico.

Alla luce di quanto sta accadendo, l’avvocato della Blasi ha deciso di rompere il silenzio.

Alessandro Simeone, avvocato di Ilary, ha dichiarato che la sua assistita è all’oscuro dei movimenti finanziari di Totti. Tramite una nota stampa, ha sottolineato:

“In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano La verità e segnalati come sospetti dagli organi competenti. È dunque impossibile che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo”.