Francesco Totti e Noemi: il primo red carpet

Dopo l’addio ufficiale a Ilary Blasi e la conferma della sua relazione con Noemi Bocchi, Francesco Totti e la sua nuova compagna hanno deciso di uscire allo scoperto e nelle ultime ore i due hanno sfilato al red carpet dei Dubai Soccers Awards per la prima volta come coppia ufficiale. L’ex Capitano della Roma è stato invitato all’evento in qualità di Ambassador della Lega Serie A per i Globe Soccer Awards e ha sfilato con un elegante abito nero.

Lo stesso ha fatto Noemi, che per il suo primo red carpet come fidanzata ufficiale del calciatore ha indossato un lungo abito in seta nera, con spacco vertiginoso e una altrettanto vertiginosa scollatura sul seno.

La nuova casa

I due hanno recentemente preso una nuova casa dove andranno a vivere insieme nei prossimi mesi a Roma e si vocifera che Totti sia vicino al raggiungimento di un accordo con la sua ex, Ilary Blasi, che resterebbe a vivere all’Eur insieme ai figli. Il calciatore ha già presentato Cristian, Chanel e Isabel alla sua nuova compagna e sembra che i tre abbiano instaurato un buon rapporto con i figli di Noemi.

In tanti si chiedono quali sviluppi avrà la vicenda e se Ilary Blasi – che fino ad ora ha mantenuto il più totale silenzio – confesserà mai alcuni dettagli dietro la fine del suo matrimonio.