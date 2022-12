Dopo aver trascorso le feste di Natale nella loro casa nuova a Roma Nord, Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero fatto i bagagli e sarebbero stati avvistati all’aeroporto di Fiumicino, dove avrebbero atteso un volo diretto a Miami.

Francesco Totti e Noemi a Miami

Mentre Ilary Blasi è a Bangkok (forse con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Bastian Muller) Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono messi in viaggio verso Miami, dove trascorrerranno un Capodanno all’insegna del relax e del loro amore. La coppia si è da poco trasferita in un nuovo appartamento a Roma Nord dove avrebbero trascorso il Natale in famiglia con i rispettivi figli. A seguire i due si sono messi in viaggio e al momento non è dato sapere dove trascorreranno la vacanza a Miami (e del resto entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione).

La separazione

La storia tra l’ex calciatore e la flower designer sarebbe iniziata circa un anno fa ma i due si sono decisi a uscire allo scoperto solo un paio di mesi fa, all’indomani dall’annuncio d’addio ufficiale tra Totti e Ilary Blasi.

La conduttrice ha preferito mantenere un più basso profilo del suo ex marito e solo di recente è stata avvistata in compagnia di Bastian Muller, con cui si vocifera che abbia ritrovato la serenità.

Ilary è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e finora non ha fornito delucidazioni in merito alla sua nuova vita lontana dal padre dei suoi figli o sui motivi che li avrebbero condotti a separarsi.