Totti e Noemi, l'indiscrezione shock: "Lei è cinica e senza scrupoli"

Una nuova indiscrezione shock è stata lanciata sulla coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, e intanto si vocifera che i rapporti tra l’ex calciatore e l’ex moglie Ilary Blasi siano più tesi che mai.

Le indiscrezioni shock su Noemi Bocchi

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi sono attesi in tribunale per una nuova udienza relativa alla loro separazione, una fonte anonima vicina a Noemi Bocchi ha confessato al settimanale Nuovo che la donna sarebbe “cinica e senza scrupoli”, parole che già l’ex marito della Bocchi aveva usato per parlare di lei in diretta tv.

Al momento Noemi non ha replicato alla questione e lei e Francesco Totti continuano a mostrarsi uniti e felici insieme. I due avrebbero iniziato a frequentarsi circa un anno fa e l’ex calciatore ci ha tenuto a specificare pubblicamente che la sua nuova relazione sarebbe iniziata solo in seguito della sua crisi con la moglie (e madre dei suoi tre figli). Di recente Noemi ha svelato via social di soffrire di diastasi addominale e in tantissimi tra i fan le hanno manifestato la loro solidarietà e il loro supporto. Anche Francesco Totti ha scritto tra i commenti di volele stare accanto nella sua battaglia contro la patologia. L’ex Capitano della Roma non è intervenuto pubblicamente per prendere le difese di Noemi, e in tanti si chiedono se lo farà.