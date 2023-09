Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati allo stadio mentre erano intenti a “spiare” dal telefono di un’amica Ilary Blasi, che si era recata a sua volta alla stessa partita per veder giocare suo figlio Cristian. Sulla vicenda è intervenuto Alex Nuccetelli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la confessione di Alex Nuccetelli

Nei giorni scorsi Totti e Noemi sono stati avvistati mentre “spiavano”, dal telefono di un’amica, le stories di Ilary Blasi che, guarda caso, era allo stadio come loro per assistere alla partita di Cristian Totti con il Frosinone. Sulla vicenda è intervenuto Alex Nuccetelli, storico ed intimo amico di Totti che fin dagli inizi della sua separazione da Ilary Blasi si è pronunciato in merito alla vicenda.

“Penso che sia un fatto abbastanza normale, i ragazzi erano allo stadio e hanno visualizzato che allo stadio c’era la mamma”, ha detto Nuccetelli, e ancora: “Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio con il Frosinone. Penso che Ilary sia sempre stata un’ottima mamma e Francesco un ottimo papà”. Nuccetelli ha anche affermato che Totti sarebbe felice della presenza costante di Ilary Blasi con i figli: “Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice”, ha ammesso. La conduttrice replicherà alle sue parole? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più.