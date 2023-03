Totti e Noemi traslocano di nuovo: la rivelazione dell'amico

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono trasferiti solo alcuni mesi fa in una nuova casa a Roma Nord ma, secondo indiscrezioni, i due starebbero già pensando di traslocare.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: il trasloco

Stando ai rumor riportati da Alex Nuccetelli, migliore ed intimo amico di Francesco Totti, l’ex calciatore e Noemi Bocchi non sarebbero soddisfatti della loro nuova sistemazione a Roma Nord e in particolare l’ex calciatore sarebbe intenzionato a riavvicinarsi al quartiere dell’Eur, dove ha sempre vissuto insieme all’ex moglie Ilary Blasi e dove tuttora risiedono i suoi tre figli. Lui e Noemi sarebbero quindi disposti a lasciare il loro nuovo nido a Roma Nord se trovassero un appartamento più grande (e in grado di ospitare i tre figli di lui e i due figli di lei) all’Eur.

“La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”, ha fatto sapere Alex Nuccetelli. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono impazienti di conoscere gli ulteriori sviluppi sulla questione.