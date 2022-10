Totti ha fatto sparire le scarpe griffate di Ilary: la nuova accusa

Totti ha fatto sparire le scarpe griffate di Ilary: la Blasi fa ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma.

In attesa della prima udienza di venerdì 14 ottobre, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il Capitano avrebbe rubato all’ex moglie circa un centinaio di scarpe griffate.

Totti ha fatto sparire le scarpe griffate di Ilary

Il Messaggero aggiunge nuovi dettagli alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo il quotidiano, dopo la sparizione dei Rolex e delle borse, la coppia starebbe discutendo anche per il furto di un centinaio di scarpe super griffate. Il Capitano, sempre per una sorta di dispetto, avrebbe fatto sparire dalla villa all’Eur cento paia di calzature da donna, di proprietà dell’ex moglie. Ovviamente, si tratta di scarpe di marca, che hanno un valore non indifferente.

Ilary ha fatto ricorso d’urgenza

Oltre alle scarpe, Ilary avrebbe denunciato il furto delle sue borse e di alcuni gioielli. La Blasi, tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma per ottenere la restituzione delle calzature. Al giudice è stata richiesta la “reintegrazione e manutenzione del possesso“. Il tutto, molto probabilmente, verrà discusso durante la prima udienza.

Quanto vale il bottino di Totti?

Considerando che stiamo parlando di circa cento paia di scarpe griffatissime, di marche come Gucci, Chanel, Amina Muaddi, il bottino di Totti è di almeno quattro zeri.

E’ difficile quantificare la somma di denaro, ma bisogna considerare che il prezzo di sandali, decolleté e sneakers si aggira intorno ai 3mila/4mila euro al paio.