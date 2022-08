Totti in fuga da Roma: “Gita alle Terme dei Papi, ma non con Noemi”

Totti in fuga da Roma: l'ex calciatore si rifugia alle Terme dei Papi, ma Noemi Bocchi non è con lui.

Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti è sceso nel silenzio e non ha commentato in prima persona il gossip. Nelle ultime ore, però, il Capitano è fuggito da Roma per rifugiarsi alle Terme dei Papi a Viterbo. Con lui non c’è Noemi Bocchi.

Francesco Totti fugge da Roma senza Noemi

Secondo Dagospia, Francesco Totti è fuggito da Roma per rifugiarsi a Viterbo, presso le Terme dei Papi. Il Capitano, però, ha lasciato la presunta amante Noemi Bocchi in città. Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, l’ex calciatore della Roma è sceso nel silenzio ed è uscito dalla sua mega villa all’Eur solo per qualche partita di paddle.

Totti alle Terme dei Papi: di Noemi non c’è traccia

Totti non è andato alle Terme dei Papi in completa solitudine, ma con un amico.

Come mai ha scelto di rilassarsi senza Noemi? Molto probabilmente, Francesco non vuole i paparazzi alle calcagna e portando la Bocchi con sé avrebbe corso parecchi rischi. Non solo, comportandosi così, il Capitano ha avuto modo di staccare da tutto, nuova fiamma compresa.

Le ultime parole di Totti su Ilary

Alex Nuccetelli, amico di Francesco ed ex compagno di Antonella Mosetti, ha raccontato al Corriere della Sera le parole che gli ha riferito Totti in merito alla rottura dalla Blasi.

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso“, gli avrebbe rivelato il Pupone. Nel frattempo, la conduttrice dell’Isola dei Famosi potrebbe aver accettato l’invito dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo. In questa occasione potrebbe parlare pubblicamente per la prima volta della separazione.