Totti, la ex Maria Mazza parla dopo la separazione con Ilary: “Inutile continuare a cercarmi”

La ex di Francesco Totti, Maria Mazza, con un messaggio sui social ha chiesto di non essere contattata: “Non rilascerò dichiarazioni".

In pochi probabilmente lo ricorderanno, ma per l’ex calciatore della Roma Francesco Totti c’è stata un’altra ragazza prima di conoscere Ilary Blasi. Si tratta nientemeno che della dottoressa di Avanti un altro Maria Mazza e durante gli Europei del 2000 c’era lei sugli spalti a fare il tipo per l’allora atleta della Nazionale Italiana di calcio.

La showgirl, nei giorni scorsi, attraverso un Tweet, ha rotto il silenzio con un messaggio sintetico e una richiesta: quella di essere lasciata in pace.

Maria Mazza: “Inutile che mi cercate”

Il profilo che ha tenuto è stato molto basso e, del resto, si tratta di una relazione avvenuta ormai più di venti anni fa. Il messaggio condiviso su Twitter è chiaro e non lascia spazio ad altre interpretazioni: “Inutile che continuate a cercarmi, non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento”.

Oltre a ciò, bisogna tenere conto che le vite di entrambi hanno preso nel corso di questi due decenni direzioni diverse.

Se lui fino a qualche giorno fa è stato, per l’appunto, sposato con Ilary Blasi e ha avuto tre figli, anche lei è diventata madre di Sveva, avuta dal compagno e ristoratore Amedeo Quagliata. Nel 2005, invece, si era sposata con Ludovico Lieto da cui si è separata tre anni dopo.

“Ilary Blasi? Mai conosciuta”

In una vecchia intervista rilasciata qualche anno fa, Maria Mazza pur ricordando quel periodo con il sorriso, aveva fatto sapere di non aver più avuto contatti con l’ex: “Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora.

Nei suoi confronti non serbo rancore. E poi ci tengo a sottolineare una cosa: la gente pensa che io sia uscita traumatizzata dalla fine della nostra storia. Posso assicurare che la nostra rottura non è stata voluta da un solo lato. Ilary Blasi? Mai conosciuta”.