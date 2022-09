Totti pizzicato mentre esce da casa di Noemi con la figlia Isabel: le foto faranno infuriare Ilary Blasi.

Dopo l’intervista al Corriere della Sera, dove ha ammesso di frequentare Noemi Bocchi, Francesco Totti non si nasconde più. Il Capitano è stato pizzicato mentre esce da casa della sua nuova fiamma con la figlia Isabel. Come la prenderà Ilary Blasi?

Totti esce da casa di Noemi con la figlia Isabel

Il settimanale Chi ha messo a segno un servizio fotografico che inchioda definitivamente Francesco Totti. Il Capitano è stato immortalato mentre esce da casa della nuova fiamma Noemi Bocchi. Nulla di strano, d’altronde il Pupone ha ammesso al Corriere della Sera di avere una relazione con lei dallo scorso Capodanno. Cos’è, allora, che sconvolge tanto? Semplice: Francesco non è solo, ma in compagnia della figlia più piccola Isabel.

Totti non rispetta l’accordo con Ilary

Nelle foto pubblicate da Chi si vede Francesco che esce da una porta secondaria dell’abitazione di Noemi. Con lui c’è Samanta, un’amica intima di lei. Perché non ha utilizzato l’uscita principale? Forse perché con lui c’è anche la figlia Isabel, che appare accompagnata dal fidato Emanuele. Quest’ultimo dovrebbe essere l’ex amico di Ilary che, secondo la cronaca rosa, ha voltato le spalle alla conduttrice per schierarsi con Totti.

Come reagirà Ilary Blasi davanti alle paparazzate? Probabilmente male, visto che l’ex marito ha violato l’accordo di non far conoscere ai figli, almeno per il momento, terze persone.

Come reagirà Ilary Blasi?

Al momento, Ilary è chiusa in una specie di silenzio. Secondo i beninformati, la Blasi starebbe accettando le ultime mosse dell’ex marito soltanto perché, a breve, dovrebbe concedere la famosa intervista a Verissimo. E’ bene sottolineare, però, che Silvia Toffanin e il suo staff non hanno ancora confermato l’ospitata dell’ex signora Totti.