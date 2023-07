Tour de France 2023, Pogacar vince oggi la 20esima tappa

Parigi, 22 lug. (Adnkronos) - Tadej Pogacar ha vinto oggi la 20esima tappa del Tour de France 2023, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km. Questo successo, però, non basta allo sloveno per insidiare il primo posto in classifica generale occupato dal danese Jonas Vingegaard: la maglia gialla &eg...

Parigi, 22 lug. (Adnkronos) – Tadej Pogacar ha vinto oggi la 20esima tappa del Tour de France 2023, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km. Questo successo, però, non basta allo sloveno per insidiare il primo posto in classifica generale occupato dal danese Jonas Vingegaard: la maglia gialla è arrivata al traguardo Pogacar in un gruppetto di cinque corridori. Vingegaard, quindi, conserva la maglia gialla di leader della classifica generale e domani concluderà la passerella per Parigi per aggiudicarsi il Tour. Il gruppo chiuderà le 3 settimane di corsa con i 115 km da Saint-Quentin-en-Yvelines fino al traguardo posto sugli Champs Elysees a Parigi.