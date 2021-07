Tour de France, arrivo trionfale a Parigi: esperienza incredibile

Roma, 19 lug. (askanews) – Il Tour de France, dopo un anno di stop e quest’anno nel pieno delle polemiche in Francia sul green pass obbligatorio in alcune situazioni, si è concluso con un finale spettacolare sugli Champs-Elysees. La giornata ha sancito il secondo trionfo consecutivo di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che a 22 anni si porta a casa la sua seconda Maglia Gialla.

Sepp Kuss parla di una “esperienza incredibile”.

“Penso che possiamo essere più che soddisfatti di come abbiamo gareggiato, soprattutto dopo la sfortuna di inizio gara. Ma per me è stata un’esperienza incredibile, un gruppo fantastico con cui correre”.

Dello stesso parere Mike Teunissen: “È sempre speciale, naturalmente. È un traguardo iconico. È anche la fine di tre settimane di duro lavoro e sofferenza. Terminiamo con questo fantastico risultato”.