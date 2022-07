Tour de France, auto della polizia va in fiamme nella 14esima tappa

Nella quattordicesima tappa del Tour de France, un'auto della Polizia è andata fuoco. Non sono note le cause.

Ci sono stati momenti di tensione durante la quattordicesima tappa del Tour De France. Un’auto della Polizia è andata a fuoco a circa un km dal traguardo sulla costa della Croix Neuve, il tutto davanti all’incredulità dei presenti. Stando a quanto si apprende non ci sarebbero vittime, ma la preoccupazione è stata tanta.

Le fiamme – si legge dalla testata francese Le Parisien – sono state domate tempestivamente.

A police car caught on fire on the finishing climb in Mende. #TDF2022 https://t.co/PndzuccrAu 📸: @FabianWegmann’s IG Story pic.twitter.com/6MaVK8ypTJ — CyclingTips (@cyclingtips) July 16, 2022

Stando a quanto emerge dal filmato che si è velocemente diffuso sui social, le fiamme si sono propagate velocemente con la colonna di fumo si è levata alta nel cielo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Questi ultimi, una volta bloccata la strada al fine di mettere in sicurezza il tratto interessato, hanno spento l’incendio, evitando così che potessero esserci gravi conseguenze.

Da chiarire le cause

Nel frattempo, non è ancora chiaro in che modo il veicolo possa aver preso fuoco. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori danni se si escludono tracce di fumo lungo il manto stradale.

Ad ogni modo il bitume è stato pulito ed eventuali detriti residui rimossi.