In occasione della 13esima tappa del Tour de France, si è verificata una maxi caduta che ha coinvolto un gruppo di ciclisti, scivolati lungo una scarpata.

Nel corso della 13esima tappa del Tour de France, la Nimes-Carcassonne, alcuni ciclisti sono improvvisamente caduti in prossimità di un tratto boschivo, situato a circa 60 chilometri dal traguardo. Alcuni dei corridori rimasti coinvolti nell’incidente sono scivolati giù per la scarpata che fiancheggiava il tratto percorso in gara, non riuscendo poi a portare a termine la competizione.