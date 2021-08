Tour in elicottero e mongolfiera, in Maremma il turismo è 4.0

Massa Marittima (Gr), 19 ago. (askanews) – Ambiente, giovani, donne, innovazione, digitalizzazione e recupero delle aree interne: è il turismo 4.0, con escursioni in elicottero, in mongolfiera e barca, ma anche con la proposta “pilota per un giorno” in cui il passeggero si mette alla guida di un velivolo per una giornata.

Obiettivo: offrire al turista, sia italiano che straniero una varietà di servizi e far sì che la stagione prosegua oltre l’estate e abbracci l’intero anno.

È questo il focus dell’ampio progetto di turismo 4.0, basato sula digitalizzazione e sulla qualificazione innovativa dei servizi, per la riscoperta dei territori, e dei borghi medievali, della cultura e delle tradizioni, del gusto e dei sapori. Progetto messo in piedi da Antonio Martini, coordinatore di AM Turistic, per la valorizzazione della zona della Maremma, in Toscana.

Lo slogan? “Cielo, mare, terra. Emozioni senza confini”.

“L’obiettivo è destagionalizzare completamente i flussi turistici del territorio, attraverso quattro filoni che sono l’astronomia, il cane, lo sport, la salute e il benessere. Una vacanza da ricordare, un’esperienza da vivere”.

Grazie a un accordo di programma istituzionale con la Regione Toscana e con il Ministero dello Sviluppo Economico, Am Turistc promuove il territorio, offrendo la possibilità al turista di vivere esperienze uniche.

“Dobbiamo far sì che siano i turisti a scegliere, che loro abbiano i servizi che ritengono più opportuni, per ogni tasca, per ogni persona”.

Siamo saliti a bordo dell’elicottero partito dalla pista di Scarlino, nel grossetano, per attraversare la costa di Follonica, passando per le calette della Riserva delle Bandite, per poi sorvolare sul lago dell’Accesa e terminare il tour su Massa Marittima.

Simili escursioni vengono proposte in mongolfiera e in barca, tutto l’anno.

E su misura. Ma non si tratta di una vacanza lusso:

“Per tutti, per le famiglie, perché è un progetto di sviluppo territoriale, una key history replicabile a tutti i livelli.