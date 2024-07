Tour mondiale Vespucci, Crosetto inaugura Villaggio Italia a Los Angeles

Los Angeles, 4 lug. (askanews) – Si è svolta a Los Angeles la cerimonia inaugurale della tappa americana del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare Italiana già ambasciatore del Made in Italy nel mondo e del Villaggio Italia, l’Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale delle eccellenze italiane che per altre sette tappe affiancherà il tour del Vespucci.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fortemente voluto il progetto. “L’idea di questo progetto è di portare un pezzo di Italia, una piazza d’Italia che rappresenti le grandi eccellenze italiane dalla cultura all’arte, dall’enogastronomia all’industria e al design in un’altra nazione. Per questo abbiamo scelto come ambasciatore Nave Vespucci per promuovere il Made in Italy, con un progetto che coinvolge più ministeri e fortemente voluto da tutto il Governo. Il Villaggio Italia inaugurato per la sosta di Los Angeles racchiude in sé tutte le eccellenze italiane, dalla tecnologia all’arte, dalla musica alla cultura. Eccellenze che in questo lungo viaggio intorno al Mondo della nave Vespucci saranno una prestigiosa vetrina del Made in Italy e un forte propulsore per la nostra economia e l’immagine dell’Italia nel Mondo che oggi viaggia sospinta dalle vele della Vespucci”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.