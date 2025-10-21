Tour Mondiale Vespucci vince il premio Acqui Storia Made in Italy

Milano, 21 ott. (askanews) – Il progetto “Tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci – Villaggio Italia 2023-2025” ha ricevuto il premio Acqui Storia menzione speciale “Made in Italy 2025” , che è stato conferito alla Marina Militare e a Difesa Servizi S.p.A. Il riconoscimento è stato ritirato dall’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, e da Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del ministero della Difesa che in partenariato pubblico-privato con l’Agenzia Ninetynine ha concepito e prodotto il progetto.

“Siamo nati per valorizzare gli asset della difesa – ha detto Andreoli dal palco di Acqui – quelli, per così dire, a vocazione economica. Questa valorizzazione della Vespucci va nella direzione di una promozione delle nostre peculiarità come Difesa, ma in un’ottica ancora più ampia che è quella del Sistema Paese”.

Il premio è stato assegnato con una delibera del Comune di Acqui Terme e nella motivazione si legge che il progetto ha dimostrato come sia possibile trasformare la promozione del Sistema Paese in un modello sostenibile, misurabile ed efficace, capace di generare valore concreto per l’economia nazionale e l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Per il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha inviato un messaggio, si tratta di “un’iniziativa che ha saputo fondere narrazione culturale, diplomazia economica e promozione commerciale”, aggiungendo che la Vespucci è diventata in questo modo un ambasciatore itinerante del Made in Italy. Che oltretutto non intende fermarsi. “Anche per la prossima campagna addestrativa – ha aggiunto l’ammiraglio Cerutti Bergotto – la sinergia tra Villaggio Italia e Nave Vespucci continuerà. La nave sarà presente negli Stati Uniti in occasione dei festeggiamenti dei 250 anni della Marina americana e sarà presente in tutte le città più importanti della costa Est degli Stati Uniti e sarà anche presente a New York”.

In occasione del premio il Comune di Acqui Terme ha predisposto un percorso di installazioni urbane fisiche e multimediali: spicca in particolare l’opera di ispirazione navale ospitata nella fontana di Piazza Italia.