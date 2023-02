Toyota: in primi 9 mesi utili -17,6%, abbassa guidance su vendite intero anno

Tokyo, 9 feb.

– (Adnkronos) – La carenza di microchip continua a pesare sui conti del gruppo Toyota portando a un calo dei profitti nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022-23: il leader del mercato auto a livello globale (con 9,56 milioni di nuove auto vendute lo scorso anno) ha registrato per il periodo aprile-dicembre un utile netto di 1.964 miliardi di yen (14,5 miliardi di dollari), in calo del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Per via dell'aumento dei listini, i ricavi sono invece aumentati del 18% a 27.460 miliardi di yen. Il gruppo, che comprende anche Daihatsu e Hino Motors, ha confermato la stima di un utile netto di 2.360 Miliardi di yen per l'intero anno fiscale che si concluderà il 31 marzo, con un calo del 17,2% rispetto al precedente esercizio: per i ricavi invece è stimato un aumento del 14,7% a 36 mila miliardi di yen.

Il colosso automobilistico ha abbassato le sue previsioni di produzione mondiale di veicoli a 9,1 milioni di unità per l'anno fiscale, in calo rispetto a una precedente proiezione di 9,2 milioni, sempre a causa della carenza globale di semiconduttori.