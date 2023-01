Toyota: prossima C-Hr nascerà in Turchia, a Sakarya investimento da 320 mln

Toyota: prossima C-Hr nascerà in Turchia, a Sakarya investimento da 32...

– (Adnkronos) – Nascerà in Turchia la seconda generazione della C-HR che sarà prodotta presso la fabbrica di Sakarya di Toyota Motor Manufacturing Turkey. Disponibile nelle versioni full hybrid e plug-in hybrid, la nuova versione del fortunato Suv sarà anche la prima autovettura 'alla spina' prodotta nel paese mentre lo stabilimento TMMT sarà il primo europeo del gruppo giapponese ad iniziare a produrre veicoli plug-in hybrid e il primo ad essere dotato di una linea di produzione di batterie.

Passaggio importante nell'obiettivo Toyota di riduzione del 100% delle emissioni di CO2 nella sua gamma di veicoli in Europa entro il 2035 , la nuova C-HR sarà affiancata da una nuova linea di assemblaggio di batterie plug-in con una capacità di 75.000 unità all'anno. L'assemblaggio delle batterie plug-in hybrid inizierà a dicembre 2023, creando circa 60 nuovi posti di lavoro qualificati. L'investimento complessivo per questo progetto sarà di circa 317 milioni di euro, portando l'investimento cumulativo in TMMT a circa 2,3 miliardi di euro.

Nel quadro di valorizzazione dell'impianto turco sono state introdotte tecnologie che riducono al minimo il consumo di energia con, allo stesso tempo, il passaggio alle energie rinnovabili all'interno dello stabilimento di Sakarya: fra gli interventi, l'introduzione di nuove tecnologie di verniciatura che riducono al minimo le emissioni di CO2 e l'uso di energia solare finalizzato all’autosufficienza energetica dell'impianto.