Tpl: Furgiuele (Lega), 'bene Salvini, tutele a chi sciopera ma anche per chi deve muoversi'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Nessuno mette in discussione la libertà di scioperare, sacrosanta e tutelata in Costituzione, ma non è possibile che a pagare il prezzo di questo disagio, guarda un po’ sempre di venerdì, siano gli italiani che utilizzano i trasporti pubblici per i loro spostamenti. Bene ha fatto il ministro Salvini a intervenire con un atto che garantisce tanto il diritto di sciopero quanto quello di muoversi. Vergognose le polemiche di chi non considera anche i diritti dei cittadini". Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega e componente della commissione Trasporti alla Camera dei deputati, Domenico Furgiuele.