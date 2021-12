Tpl, Giannarelli (Sapio): 'Presto idrogeno verde a costi sostenibili'

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – Le tecnologie a idrogeno per il trasporto pubblico "ci sono, non hanno problemi di sicurezza e le tecnologia di rifornimento sono semplici". L'idrogeno rinnovabile "è un prodotto che l'industria è già pronta a produrre, distribuire e gestire. Stanno nascendo grandi cooperazioni in ambito industriale che renderanno disponibile la molecola, molto prima di quello che pensate a costi che consentiranno di rispettare gli obiettivi di efficienza economica".

Così Eduardo Enrico Giannarelli, Green hydrogen & Sustainable development director di Sapio, in occasione del XVI convegno nazionale Asstra "Next Generation Mobility".