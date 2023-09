Tpl: Magni (Avs), 'lo sciopero è un diritto, Salvini rispetti Costituzione'

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - "La libertà di sciopero è uno dei fondamenti della democrazia. Il brutto dimezzamento della legittima protesta dei sindacati fatto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è un vergognoso e antidemocratico. Non si può impedire ai...

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – "La libertà di sciopero è uno dei fondamenti della democrazia. Il brutto dimezzamento della legittima protesta dei sindacati fatto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è un vergognoso e antidemocratico. Non si può impedire ai lavoratori di esprimere le loro istanze e il dissenso sulle loro condizioni di lavoro. Le modalità le decidono i lavoratori rispettando le leggi. Salvini non può decidere su come e quanto scioperare. Lo sciopero è un diritto sancito dall’art. 40 della nostra carta e Salvini deve rispettare la nostra Costituzione". Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.