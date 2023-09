Tpl: Matone (Lega), 'libertà a muoversi è sacrosanta come quella a scioperare'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "La libertà di manifestare è uno dei fondamenti della democrazia esattamente come lo è quella di muoversi e viaggiare, senza restrizioni, sul territorio. Dovrebbe saperlo anche chi a sinistra preferisce attaccare la Lega e il ministro Salvini, l’unico che con coraggio e grande impegno ha lavorato per garantire ai lavoratori di scioperare tutelando però milioni di italiani e la loro libertà a spostarsi per andare a lavoro, curarsi, studiare. Assurdo come qualcuno, in evidente difficoltà, abbia dimenticato cosa significhi tutelare gli italiani e scongiurare un blocco che avrebbe provocato enormi disagi per tutti". Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone.