Tra design e arte, torna 'Portopiccolo in fiore'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Un salotto fiorito nel segno della rinascita. A Portopiccolo (Trieste), per tutto il mese di aprile, è di scena la primavera con la kermesse 'Portopiccolo in fiore' una ridda di eventi ed happening che terrà banco nel borgo estivo alle porte di Trieste.

Nel cartellone del festival botanico spiccano alcuni workshop tematici che ogni weekend saranno incentrati su vari temi di interesse trasversale: dall’arte di lavorare i fiori pressati ai menù più golosi ispirati al gardening, passando per i segreti dell’orticultura e delle corolle di cartacrespa, fino all’esplorazione dei significati dei fiori.

Portopiccolo si trasformerà in un'oasi naturale impreziosita da essenze e animata da un contest: i migliori vivaisti e flower designers d’Italia si cimenteranno in una gara per la migliore composizione floreale che sarà votata dal pubblico grazie a un sistema digitale.

Oltre ad aggiudicarsi un riconoscimento pubblico le creazioni botaniche più attraenti saranno esposte in un sito. Infine, gli angoli più belli della località saranno decorati con installazioni floreali, ideali per diventare le cornici di post e contenuti social. Disseminate in tutto il borgo, queste creazioni potranno essere vissute direttamente dal pubblico con l’opportunità di condividere la propria esperienza in rete valorizzando così al massimo la vocazione green del borgo 'fiore all’occhiello' d’Italia.