Tra Icardi e Wanda Nara c’è Eugenia Suarez, l’sms che lo inchioda: “Vorrei incontrarti”

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe stata scatenata da alcuni messaggi del calciatore alla modella Eugenia Suarez.

Secondo indiscrezioni sarebbe stato uno scambio di messaggi tra Mauro Icardi e la supermodella Eugenia Suarez a scatenare la furia di Wanda Nara, che sarebbe rientrata a Milano con i figli e senza il marito.

Wanda Nara contro Mauro Icardi: i messaggi

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta tenendo banco in Sudamerica, dove la coppia è seguitissima fin dal divorzio di lei con l’ex marito (Maxi Lopez). Nonostante Wanda Nara abbia condiviso sui social dei messaggi inequivocabili contro suo marito, per il momento il suo entourage ha fatto sapere che non si starebbe parlando di separazione. La manager e il calciatore hannoa vuto insieme due figlie e con loro hanno vissuto finora anche i tre bambini che Wanda Nara ha avuto insieme all’ex marito, Maxi Lopez.

A scatenare la furia della showgirl sarebbero stati alcuni messaggi che Icardi ha inviato alla supermodella Eugenia Suarez.

Wanda Nara: i messaggi di Icardi a Eugenia Suarez

Negli sms che Wanda Nara avrebbe letto tra il calciatore e la supermodella si parlava di un possibile incontro in un locale notturno. “Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”, le avrebbe scritto in segreto Mauro Icardi.

Al momento non ci sono notizie che confermino la liaison tra i due ma a quanto pare simili messaggi sarebbero bastati a mandare Wanda su tutte le furie.

Wanda Nara: la rabbia via social

Wanda Nara non ha tenuto nascosto la sua ira verso il marito e nei giorni scorsi, sui social, ha tuonato: “Ti sei caricato un’altra famiglia sulle spalle a causa di una cag*a!”, e a seguire ha aggiunto: “Preferisco la mia mano senza anello”.

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è iniziata nel 2014 all’indomani della separazione tra la showgirl argentina e Maxi Lopez, che si sono lasciati tra recriminazioni e accuse reciproche. Insieme a Wanda Nara sono rimasti a vivere i tre figli avuti dal calciatore e, a seguire, la showgirl ha avuto le sue due figlie più piccole insieme a Mauro Icardi. Wanda Nara ha affermato di essere pronta persino ad avere un sesto figlio insieme a Mauro Icardi ma oggi sembra che la crisi tra i due sia diventata ingestibile per Wanda Nara.