Tra torture, confessioni forzate e condanne a morte: continua l'orrore del regime iraniano

In Iran non c'è pietà per chi si ribella al governo. Chi protesta viene costretto con la forza a confessare reati mai commessi per poi essere condannato a morte: in esclusiva su Notizie.it le immagini che il regime sta tentando di nascondere al mondo.