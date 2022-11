"Tradimento a villa Tudor", Cluedo in formato Escape room

Milano, 19 nov. (askanews) - Milano, Bologna, Roma e Torino si trasformano in una escape room a cielo aperto per aspiranti investigatori nel segno di Cluedo. Tour Cluedo City Escape è una esperienza immersiva fra indovinelli, codici e misteri da svelare per trovare la soluzione finale su un omici...

Milano, 19 nov. (askanews) – Milano, Bologna, Roma e Torino si trasformano in una escape room a cielo aperto per aspiranti investigatori nel segno di Cluedo. Tour Cluedo City Escape è una esperienza immersiva fra indovinelli, codici e misteri da svelare per trovare la soluzione finale su un omicidio, che lancia “Cluedo Escape – Il Tradimento a Villa Tudor”, una variante sul tema del mistero e dei delitti che unisce gli elementi del tradizionale gioco in scatole rivisitato in formato escape room.